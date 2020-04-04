Жительницу Сочи оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/cbac1926-765e-11ea-9122-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk /Global Look Press

Суд Сочи оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу за прогулку во время карантина, который был введён для борьбы с распространением коронавируса.

В условиях карантина она продолжительное время находилась на улице без уважительной причины, — говорится в сообщении Адлерского районного суда.

Режим карантина в Краснодарском крае запрещает передвижение по населённым пунктам, кроме походов в магазин и аптеку. В города и станицы может въезжать транзитный транспорт. Для перемещения по городу нужно иметь специальные пропуска. Они выданы работникам ЖКХ, СМИ, врачам, производителям и продавцам товаров первой необходимости.

В Краснодарском крае зарегистрированы 39 случаев заражения COVID-19, четыре человека излечились.

Всего в России зафиксирован 4731 случай коронавирусной инфекции. 43 человека скончались, излечились 333 человека.

NEWS.ru писал, что жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Мужчина вышел из дома, чтобы перепарковать автомобиль. Он признал свою вину, но отметил, что не знал о совершении им нарушения.