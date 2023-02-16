Жительницу Краснодара осудили за выкрики, дискредитирующие ВС РФ

Фото: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

Суд в Краснодаре оштрафовал местную жительницу Олесю Овчинникову на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщает «Gazeta.RU» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. По данным СМИ, женщина в суд не пришла, так как уехала из России.

По данным следствия, 29 января 2023 года женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитирующие деятельность ВС России при проведении СВО на Украине. Один из посетителей вызвал Росгвардию. Приехавшие силовики надели на них наручники, при этом Овчинникова выкрикивала украинский националистический лозунг.

Ранее стало известно, что жительницу Рязанской области могут привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии из-за надписи, сделанной ею в туалете торгового центра. 44-летняя женщина нанесла на стену кабинки надпись о президенте России Владимире Путине и вооруженных силах страны. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо Евгения Пригожина, адресованное спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.