Жительница Мирного раскрыла подробности о семьях малолетних убийц Родители убивших жителя мирного детей игнорировали хулиганство сыновей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница города Мирный в Якутии, где подростки на детской площадке зарезали мужчину, рассказала NEWS.ru подробности о семьях преступников. По ее словам, дети и ранее нарушали общественный порядок, например, распыляли в случайных прохожих перцовые баллончики, однако их родители игнорировали жалобы соседей на сыновей.

Напала не группа, это два неадекватных пацана, которые самоутверждаются таким образом. Если же им пишешь, что найдешь их, то они отвечают, что напишут заявление в полицию. Эти ребята уже не первый раз брызгали перцовыми баллончиками в случайных пацанов. Ездили к ним домой, говорили с родителями — полное бездействие было, только материли и посылали на три буквы. А что еще сделаешь, если они несовершеннолетние, — рассказала жительница города.

Напомним, что подростки зарезали отца мальчика из города Мирный за то, что тот вступился за своего сына, к которому на улице приставали хулиганы. По словам жительницы города, мальчик шел в школу и увидел, как к его другу пристали, и решил вступиться. Ему распылили перцовый баллончик в лицо. Отец этого мальчика увидел произошедшее и выбежал на улицу.