Жительница Кузбасса пожаловалась на онколога после оскорблений

Жительница Анжеро-Судженска Кемеровской области пожаловалась в Сети на местного онколога после грубости по отношению к ее семье, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на женщину. По ее словам, врач выгоняет пациентов, поскольку не боится их обращений в Минздрав.

После приема у этого врача моему папе стало плохо. Когда я зашла к онкологу и попыталась выяснить ситуацию, он выгнал меня из кабинета, сказав: «Пошла вон отсюда». На мои слова о том, что буду жаловаться в Министерство здравоохранения, он ответил: «Жалуйся куда хочешь, мне наплевать, даже пальчиком не погрозят, так как врачей нет», — отметила россиянка.

По ее словам, онколог не просто выгоняет и грубит пациентам, а лично оскорбляет их. Как призналась местная жительница, ее отца врач назвал тупым.

