Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:13

Жительница Кузбасса пожаловалась на онколога после оскорблений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Анжеро-Судженска Кемеровской области пожаловалась в Сети на местного онколога после грубости по отношению к ее семье, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на женщину. По ее словам, врач выгоняет пациентов, поскольку не боится их обращений в Минздрав.

После приема у этого врача моему папе стало плохо. Когда я зашла к онкологу и попыталась выяснить ситуацию, он выгнал меня из кабинета, сказав: «Пошла вон отсюда». На мои слова о том, что буду жаловаться в Министерство здравоохранения, он ответил: «Жалуйся куда хочешь, мне наплевать, даже пальчиком не погрозят, так как врачей нет», — отметила россиянка.

По ее словам, онколог не просто выгоняет и грубит пациентам, а лично оскорбляет их. Как призналась местная жительница, ее отца врач назвал тупым.

Ранее в Бодайбо Иркутской области местные жители пожаловались на отсутствие тепла и воды из-за аварии на водопроводе. Воду, обогреватели и другие необходимые вещи пострадавшим развозят волонтеры. Власти пообещали, что отопление дадут в ближайшее время.

Кузбасс
онкологи
медицина
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о беспокойстве Ирана после падения «стены страха»
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.