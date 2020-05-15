Жительница Бурятии заболела коронавирусом второй раз

https://static.news.ru/photo/8a91dc40-9676-11ea-829b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи зафиксировали случай повторного заболевания COVID-19 у одного и того же человека.

Пациентка, проходившая лечение от коронавируса в республиканской инфекционной больнице в Бурятии, была выписана 21 апреля после двух отрицательных тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились признаки респираторного заболевания, и она вновь обратилась к медикам. Мазок выявил заражение коронавирусом, и заболевшую снова госпитализировали, рассказала главврач медучреждения Татьяна Сымбелова.

Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, который у неё был, — цитирует врача РИА Новости.

По состоянию на 15 мая в Бурятии подтверждены 865 случаев заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, в китайском городе Ухань в ходе массового тестирования всех жителей на наличие коронавируса в организме нашли 11 человек, у которых болезнь протекает без симптомов.