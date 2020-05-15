В Ухани нашли бессимптомных носителей коронавируса

https://static.news.ru/photo/45ac1e68-5906-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

В китайском городе Ухань в ходе массового тестирования всех жителей на наличие коронавируса в организме нашли 11 человек, у которых болезнь протекает без симптомов.

Как рассказали в местной муниципальной комиссии по здравоохранению, случаи инфицирования COVID-19 были выявлены в разных районах города.

В Ухани за 10 дней намерены протестировать на коронавирус всех жителей — 11 млн человек. Амбициозная программа скрининга, находящаяся в стадии реализации, должна помочь обуздать распространение инфекции. В городе было подтверждено более 50 тысяч случаев заражения, жертвами коронавируса стали 3869 человек, уточняет CNN.

Как писал NEWS.ru, тестирование населения на COVID-19 в Ухани разделили по фазам. Сначала тест сдают работники государственных служб, продавцы супермаркетов и люди, которые уезжали из города в течение последних недель.