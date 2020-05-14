Жители Ухани стоят в очередях за тестами на коронавирус

https://static.news.ru/photo/26244644-960d-11ea-8417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В китайском городе Ухань местные жители выстроились в очереди, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Тестирование было организовано государством. Многим людям пришлось стоять под дождём больше часа.

Местные власти планируют протестировать всё население города — 11 млн человек, чтобы выявить как можно больше бессимптомных носителей вируса. Тестирование разделили на фазы, в первой приняли участие 10 тысяч человек. Сначала тест сдают работники государственных служб, продавцы супермаркетов и люди, которые уезжали из города в течение последних недель, сообщает Reuters.

NEWS.ru писал, что 9 и 10 мая в Ухани было обнаружено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие были первыми инфицированными за 35 дней. К 12 мая власти выявили ещё 15 заразившихся коронавирусом, у которых болезнь проходит бессимптомно, и один ввозной случай инфицирования.