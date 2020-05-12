Все жители Уханя сдадут анализы на коронавирус за десять дней

https://static.news.ru/photo/a22e008e-9457-11ea-855c-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти китайского Уханя протестируют на наличие коронавирусной инфекции всех жителей города в течение десяти дней. Об этом 12 мая сообщили местные журналисты со ссылкой на обнародованные указания городского оперштаба по борьбе с эпидемией.

Все жители Уханя будут протестированы на нуклеиновые кислоты COVID-19. Оперштаб принял соответствующее решение после обнаружения шести новых случаев заражения в городе за 9 и 10 мая. Заболевшие граждане стали первыми инфицированными в Ухане за 35 дней.

В числе заразившихся две супружеские пары. Все новые инфицированные проживают в районе Дунсиху. Муниципальные власти разработают планы проведения массового тестирования жителей исходя из плотности населения и количества жителей в каждом районе. На эту работу им отведено десять дней, передаёт издание «Пэнпай».

За последние 24 часа в Ухани выявили 15 заразившихся коронавирусом, у которых болезнь проходит бессимптомно, и один ввозной случай инфицирования.

Исходя из последних данных, в общей сложности в Китае COVID-19 заразились 82 919 человек, 78 171 пациент выздоровел, 4 633 заболевших скончались.

Как ранее, 11 мая, писал NEWS.ru, второй день подряд в Ухани, которая стала эпицентром вспышки мировой пандемии коронавируса, выявляются новые заражённые. На этот раз в китайскую клинику попали пять человек.