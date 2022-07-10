Жители Подмосковья рассказали об экологической катастрофе на реке Руть

Фото: Фотобанк издания «Вести Подмосковья»

Река Руть

Жители деревни Благовещенье в подмосковном Наро-Фоминском округе пожаловались на предприятие агропромышленного холдинга «Рота-Агро», отходы с которого сливаются в близлежащую реку Руть. Из-за этого 9 июля в водоеме погибла вся рыба, пишут «Вести Подмосковья». Один из местных жителей утверждает, что сотрудники предприятия сливают отходы животноводства не только в реку, но и на близлежащие поля. В качестве подтверждения он снял видеоролик, на котором видно, что в воде плавает мертвая рыба.

Вот она, эта труба наполненная. <...> Она под давлением, там полный аммиак. Все залито, я даже боюсь утонуть в навозе в этом, — пожаловался автор ролика.

Другая местная жительница рассказала, что работники предприятия «Рота-Агро» в Благовещенье игнорируют замечания и просьбы деревенских. По ее словам, в реке Руть летом купаются и взрослые, и дети.

Фото: Фотобанк издания «Вести Подмосковья» Река Руть

В жару можно только представить, что творится с рекой в данной ситуации, если взять пробу воды, даже не представляю, что в ней можно найти, — сообщила Елена.

Ранее в Минприроды запланировали снизить требования к сбросам токсичных отходов в озеро Байкал и близлежащие реки. Таким образом сотрудники министерства хотят ослабить нормы по содержанию железа в 10 раз, хрома в 1,3 раза, ртути в 13 раз и вредных галогенорганических соединений в 200 раз. По словам представителей ведомства, текущие требования экологов «невозможно соблюдать» из-за отсутствия необходимых измерительных приборов. Представители «Гринпис России» и ученые из Российской академии наук (РАН) считают, что подобные изменения могут погубить экосистему озера.