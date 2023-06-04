Жители Краснодара сообщили о похожем на взрыв звуке

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Сотни жителей Краснодара вечером 4 июня сообщили о громком звуке, похожем на взрыв, следует из Telegram-канала «Типичный Краснодар». В нем опубликован пост, в комментариях к которому жители города делятся информацией и пытаются разобраться, что это могло быть. Канал уточняет, что оперативный комментарий МЧС пока получить не удалось.

Один из пользователей рассказал, что от взрыва дрожали окна квартир, другой юзер заявил, что звук был несвойственен фейерверку или грому. Позднее появились фотографии, на которых в небе изображена белая полоса.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что хлопок мог быть вызван самолетом, который преодолел звуковой барьер.

В начале февраля жители разных районов Пензы сообщили о звуке громкого взрыва, от которого задрожали окна их квартир и захлопали двери. Официальной информации, что это могло быть, от МЧС не поступало. В ведомстве указали, что соответствующих обращений не было.

В ноябре прошлого года жителей Санкт-Петербурга испугали звуки, похожие на стрельбу. Раскаты были слышны в разных районах города. Оказалось, что волнение горожан было связано с празднованием 19 ноября Дня ракетных войск и артиллерии, когда у Петропавловской крепости проходило мероприятие с участием высоких гостей.