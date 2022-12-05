Жители Краснодара не могут выбраться из горящего ресторана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре на Суворовской улице загорелся ресторан «Джентльмены удачи», сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар». По данным авторов публикации, посетители заведения не могут выбраться из здания. Также на портале были опубликованы видео с горящим зданием. На месте работают спасательные службы.

Горит здание на Суворова, в котором расположен отель и ресторан «Джентльмены удачи». Люди не могут выбраться из здания, — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю подтвердили факт пожара в многоэтажном здании. Площадь пожара уточняется.

В 18.25 05.12.2022 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Суворова. В 18.26 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 18.28 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошел пожар многоэтажном здании. Площадь уточняется, — говорится в сообщении.

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