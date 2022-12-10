Жители Читы пожаловались на учителя за избиение семилетнего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Читы пожаловались на учителя школы № 35 за избиение первоклассника. Видео, которое может указывать на вину преподавателя, было опубликовано телеканалом «Забайкалье» в Telegram. Камера смотрит в потолок, однако за кадром слышно, как кричат мальчик и женщина. Ребенок заявляет, что ему больно. Региональное управление Следственного комитета пообещало провести проверку по факту опубликованной информации.

10 декабря 2022 года в социальных сетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к учениками первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете пояснили, что в рамках проверки будут опрошены директор и преподаватели школы, а также учащиеся и их родители. После полученной информации следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее стало известно, что в Железногорске Курской области воспитательницы детского сада насильно запихивали детям еду в рот. Видео с произошедшим было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как дети сопротивляются и громко плачут. Одна из воспитательниц на видео хватает ребенка за голову и говорит ему: «Я тебе сейчас в глотку залью». Она кладет ложку с пищей ребенку в рот.