Жители Белгородской области заподозрили беженцев в шпионаже в пользу ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жители белгородского села Козинка, где 22 и 23 мая шли бои с украинскими диверсантами, предположили в разговоре с корреспондентом NEWs.ru, что украинские беженцы, приезжающие в приграничные регионы, могут шпионить в пользу ВСУ и спецслужб. Рассказывая о жизни под обстрелами, один из вернувшихся после эвакуации в село жителей рассказал, что в Козинку незадолго до атаки ДРГ приезжали украинские беженцы. Он допустил, что они могли быть шпионами ВСУ.

Вы еще половины не знаете из того, что происходит. Сюда ведь и беженцы с Украины приезжали. Спокойно ходят, всё здесь видят. Что им мешает передавать информацию ВСУ? — сказал житель Козинки.

Другой житель Белгородчины объяснил, почему люди не хотят покидать свои дома, несмотря на частые атаки приграничного региона со стороны Украины.

А кому мы нужны? Там [в других регионах] ни работы, ни жилья. Статуса беженцев у нас нет. Значит, не будет работы, проживания и выплат. Все, что у нас осталось, теперь рухнуло. По большому счету я теперь кто? Бомж! — заявил мужчина.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в связи с массированными атаками ВСУ на город Шебекино в ночь на 1 июня местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

NEWS.ru публиковал кадры с места эвакуации жителей Шебекино. Сейчас на выезде из Шебекино Белгородской области стоят эвакуационные автобусы и частные авто, а также дежурят пожарные машины. На видео показана полупустая трасса, так как многие люди уже покинули город, другие жители уезжают в сторону Белгорода.