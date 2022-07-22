Жители Анапы потребовали отменить концерт Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В Анапе местные жители выступили против концерта российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, пишет издание «Подъем». Они заявили, что певец призывает своих зрителей «принять ценности ЛГБТ», и составили соответствующее письмо властям.

Покупкой билетов люди поддерживают все сатанинские выходки этого «артиста»: и гомосексуальные извращения, и пляски на Кресте, и сатанинские украшения, и прочие призывы молодёжи к разврату и праздности, — пишут жители Анапы.

Издание сообщает, что анапчане не только составили письмо, но и провели сразу несколько пикетов против концертов Киркорова. Активисты «Объединённого родительского собрания Юга России» уверяют, что собрали более трех тысяч подписей за отмену концерта. Само шоу должно пройти в Анапе в будущий понедельник.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что некоторые российские звезды могут уехать из страны из-за готовящегося закона о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Но такие музыканты, как Филипп Киркоров и Манижа, в очередной раз «переобуются» и останутся в России, уверен он.