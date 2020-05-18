Жителей Урала накормили за «признания» в нетрадиционной ориентации

Бизнесмен из Екатеринбурга — Иван Зайченко — в честь Всемирного дня борьбы с гомофобией, который ежегодно отмечается 17 мая, устроил акцию в поддержку всех представителей ЛГБТ-сообщества. Предприниматель владеет службой доставки еды.
Местные жители, чтобы полакомиться бесплатными роллами, должны были воспользоваться промокодом «имею право»,
Каждый волен распоряжаться своим телом так, как считает нужным. А общество нам не мама с папой, чтобы говорить, с кем мы должны встречаться, а с кем нет, — заявил Зайченко в социальных сетях.
Однако через некоторое время публикация была удалена, а до самого бизнесмена журналистам дозвониться не удалось. По словам представителей ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге, ничего обидного в акции нет, так как в посте содержалась информация только о промокоде. Его мог использовать любой человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что во время пандемии коронавируса в мире представители ЛГБТ-сообщества из разных стран сталкиваются с предвзятостью и нападениями, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам генсека, в ряде стран полиция злоупотребляет связанными с распространением вируса директивами и притесняет как самих представителей сообщества, так и организации, которые представляют их интересы.
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