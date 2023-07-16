Жителей Сочи предупредили о ливнях с грозами Администрация Сочи: 16 и 17 июля ожидаются сильные дожди с грозами в отдельных районах города

Фото: Администрация города Сочи

Власти города Сочи предупреждает горожан и гостей курортного города о сильных дождях с грозами в отдельных районах. На сайте администрации курорта сообщается, что ливни прольются до конца суток 16 июля, а также ожидается сильный дождь утром, а также ночью 17 числа.

Сегодня в ближайшее время и до конца суток 16 июля, а также ночью и утром 17 июля 2023 года на курорте в отдельных районах ожидаются сильные дожди с грозами, — предупреждают власти.

Глава города Алексей Копайгородский в свою очередь поручил всем службам перейти на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, заявили в администрации Сочи.

9 июля на сочинский микрорайон Хосту обрушился ливень, который смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного из зданий пришлось эвакуировать. За ночь в районе выпало около 80 мм осадков, о пострадавших не сообщалось. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи.

Ранее в поселке Новомихайловском под Туапсе потоки воды после мощных ливней снесли пешеходный мост. Момент крушения инфраструктуры заснял на камеру очевидец. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после буйства стихии в районе без вести пропавшими числятся четыре человека. В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень прошел в Джубге и Новомихайловском.