Жителей Севастополя предупредили о готовящихся взрывах Развожаев предупредил о громких звуках из-за учений с бомбометами в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе с 08:00 до 08:30 17 октября будут слышны громкие звуки из-за проходящих учений в районе Северного и Южного молов, предупредил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что служащие Черноморского флота будут применять реактивные бомбометы. Глава города призвал местных жителей не поддаваться панике.

Ориентировочно с 08:00 до 08:30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения с применением реактивных бомбометов. Будет громко. В городе все спокойно, — написал Развожаев.

13 октября Черноморский флот начал проводить учения в Севастопольской бухте. Как рассказали в пресс-службе ЧФ, в рамках учений будут отрабатываться меры по противоминной обороне и борьбе с диверсантами. Российские моряки планируют выполнить упражнения по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. К учениям привлекли противодиверсионные катера, а также патрульный корабль «Павел Державин».

До этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в России следует проводить как можно больше различных учений и подготовок к всевозможным чрезвычайным ситуациям, которые к тому же не должны носить бутафорский характер. По его словам, так россияне смогут подготовиться к разного рода опасностям. Хамзаев также предположил, что для разных учений должны быть прописаны свои нормативы, причем организации необходимо не только штрафовать за невыполнение нормативов, но и премировать за их выполнение.