Жителей Московского региона предупредили о похолодании до семи градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о грядущем похолодании в Московском регионе. В выходные температура воздуха опустится до 7–10 градусов тепла, погода станет дождливее, пишет ТАСС.

Метеоролог отметил, что погодные условия меняются и к выходным наступит совершенно осенняя погода.

В субботу и воскресенье максимальная температура прогнозируется 10–12 градусов, а по области — даже до 7 градусов. Ночные температуры будут около 5 градусов, — рассказал специалист.

В начале следующей недели дожди станут менее заметными. Но температурный фон особо не изменится. В понедельник, 26 сентября, ожидается 8–13 градусов тепла.

В четверг, 22 сентября, в столичном регионе будет 13–15 градусов тепла, в пятницу, 23 сентября, температура опустится до 11–13 градусов тепла. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что первые заморозки в Центральной России наступят в начале октября. В сентябре на этой территории страны температура ниже нуля опускаться не будет.