https://static.news.ru/photo/dd8286cc-b803-11e9-bbc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: achpod/vk.com/Global Look Press

Администрация города Ачинска Красноярского края предупредила жителей о плановых взрывных работах на территории Мазульского рудника и попросила население не волноваться.

13, 14, 15, 16 августа с 12:00 до 13:00 часов на территории Мазульского известнякового рудника АГК будут проводиться плановые взрывные работы, — говорится в сообщении на сайте города.

Подчёркивается, что взрывы будут проводиться для добычи горной массы и являются стандартным процессом в работе карьера.

Как писал News.ru, в результате двух ЧП в воинской части в Ачинском районе Красноярского края пострадали 30 человек. Там произошли серии взрывов на складе боеприпасов. Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 случилась 5 августа. Там базируются ракетные войска стратегического назначения. Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования.