Мужчина воспользовался бушевавшим штормом и устроил сёрфинг по затопленному лесу на берегу Финского залива в Петербурге.
Стихия в Северной столице разбушевалась во второй половине 22 февраля: ветер усилился до 25-28 метров в секунду, по данным синоптиков, высота волны в восточной части Финского залива достигала 2,5-3,5 метра.
Видеозапись необычного катания мужчины была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».
NEWS.ru cообщал, что дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга показала видео, как дамба остановила наводнение. Из-за шторма и шквалистого ветра уровень воды в городе поднялся до 161 сантиметра. Затворы дамбы были закрыты с вечера 22 февраля. В настоящий момент затворы дамбы полностью открыты.
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