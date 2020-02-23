https://static.news.ru/photo/60e338ea-5651-11ea-b254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Зинчук/vk.com

Мужчина воспользовался бушевавшим штормом и устроил сёрфинг по затопленному лесу на берегу Финского залива в Петербурге.

Стихия в Северной столице разбушевалась во второй половине 22 февраля: ветер усилился до 25-28 метров в секунду, по данным синоптиков, высота волны в восточной части Финского залива достигала 2,5-3,5 метра.

Видеозапись необычного катания мужчины была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

NEWS.ru cообщал, что дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга показала видео, как дамба остановила наводнение. Из-за шторма и шквалистого ветра уровень воды в городе поднялся до 161 сантиметра. Затворы дамбы были закрыты с вечера 22 февраля. В настоящий момент затворы дамбы полностью открыты.