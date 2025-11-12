Житель Красногорска видел купюру у детсада за несколько дней до ЧП

Житель Красногорска заявил, что видел десятирублевую купюру у забора детского сада за несколько дней до взрыва, в результате которого пострадал мальчик, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина рассказал, что заметил банкноту 8 или 9 ноября, но не стал ее поднимать.

Мы с женой видели эту десятку 8 или 9 ноября. Именно возле забора у детсада по дороге мимо забора Горпарка. Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошел мимо, — рассказал он.

По словам свидетеля, купюра лежала в том же районе, где позже произошел инцидент. Мужчина предположил, что в эти дни уже могли проводить проверку реакции прохожих на денежную приманку. На момент его обнаружения рядом с банкнотой ничего подозрительного не было, отметил он.

В Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение.