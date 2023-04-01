Жильцы разрушенного дроном дома в Киреевске потребовали больше денег

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области. По данным Минобороны РФ, украинский боевой беспилотник «Стриж» (Ту-141) пытался совершить атаку в Тульской области

Семья, чей дом был почти полностью уничтожен обломками украинского беспилотника в Киреевске Тульской области, собирается требовать от властей больше компенсационных выплат, сообщает Telegram-канал SHOT. Собственники недовольны тем, что власти выплатили им только 5,4 млн рублей, когда дом, по их словам, стоит не менее девяти.

Одна из жильцов дома рассказала SHOT, что после смерти главы семейства дом планировалось продать. Оценщики назвали сумму в девять миллионов рублей, однако данные не были задокументированы. Это связано с тем, что мужчина не успел доделать пол и зарегистрировать второй этаж дома.

Владельцы жилплощади заявили, что им приходится искать абсолютно все чеки на строительство и ремонт, доказывая тем самым каждую постройку.

Взрыв прогремел в Киреевске 26 марта в 15:19. В ЕДДС по Киреевскому району сообщали, что в результате пострадали парень и девушка 2004 и 2006 годов рождения, они получили осколочные ранения. В облздраве Тульской области добавили, что третий пострадавший обратился в медучреждение самостоятельно, в приемном отделении Киреевской ЦРБ рассказали, что жителя не будут госпитализировать, поскольку у него только ссадины и нет ранений.

Министерство обороны РФ тогда заявило, что Украина осуществила попытку атаки беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении. В ведомстве сообщили, что украинский дрон упал в Тульской области после того, как его навигацию вывел из строя комплекс РЭБ.