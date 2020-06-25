Женщину в Калининграде вытолкали из автобуса за отсутствие маски

https://static.news.ru/photo/a30a5992-b790-11ea-a6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры автобуса № 30, курсирующего по Калининграду, вытолкали женщину из транспорта. Конфликт произошёл из-за того, что на ней не было маски, обязательной в условиях пандемии коронавируса.

Сначала отсутствие средства защиты на пассажирке заметил кондуктор. На его замечания женщина не отреагировала. Потом водитель объявил, что никуда не поедет, пока человек без маски находится в транспорте. В ответ на это также прозвучало молчание. Потом один из пассажиров просто подошёл к женщине, взял её под руку и вывел из автобуса.

Адвокат Дмитрий Матяж оценил с правовой точки зрения поведение каждой из сторон. По словам юриста, абсолютно правильно на ситуацию отреагировал водитель. Дело в том, что в пандемию перевозчик должен отказать в услуге человеку без маски, иначе его самого могут оштрафовать.

Пассажир без средств защиты, в свою очередь, обязан выполнять требования регионального правительства. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения может привести к ответственности по статье 20.6.1. КоАП. Однако у выгнанной из автобуса пассажирки есть синяки, которые можно квалифицировать как побои. Ей следует обратиться в полицию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации.

Точно так же должны были поступить и другие пассажиры автобуса. Ни один из них не был в праве применять к женщине физическую силу.

Если человек проявляет агрессию, то пассажиры могут содействовать в пресечении правонарушения. В идеале все должны ждать полицию, — отметил Матяж.

Частные перевозчики нередко не обращают внимание на пассажиров без маски, да и сами водители игнорируют правила. Калининградец Игорь С. фиксирует такие случаи и отправляет фото в полицию и властям, которые передают её организациям, сообщает портал «Клопс».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. В России заразились 620 794 человека (+6800 за сутки), умер от инфекции 8781 человек (+176 за сутки), вылечились 384 152 пациента (+8988 за сутки).

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 9,6 млн человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в одном из ресторанов Калининграда проходил свадебный банкет. Свидетелем праздника стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который потребовал прекратить торжество.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, политик ехал мимо заведения и увидел большое скопление людей. Он остановил торжество, поскольку проведение праздников в регионе запрещено по закону.