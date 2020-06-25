Женщину в Калининграде вытолкали из автобуса за отсутствие маски

Пассажиры автобуса № 30, курсирующего по Калининграду, вытолкали женщину из транспорта. Конфликт произошёл из-за того, что на ней не было маски, обязательной в условиях пандемии коронавируса.
Сначала отсутствие средства защиты на пассажирке заметил кондуктор. На его замечания женщина не отреагировала. Потом водитель объявил, что никуда не поедет, пока человек без маски находится в транспорте. В ответ на это также прозвучало молчание. Потом один из пассажиров просто подошёл к женщине, взял её под руку и вывел из автобуса.
Адвокат Дмитрий Матяж оценил с правовой точки зрения поведение каждой из сторон. По словам юриста, абсолютно правильно на ситуацию отреагировал водитель. Дело в том, что в пандемию перевозчик должен отказать в услуге человеку без маски, иначе его самого могут оштрафовать.
Пассажир без средств защиты, в свою очередь, обязан выполнять требования регионального правительства. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения может привести к ответственности по статье 20.6.1. КоАП. Однако у выгнанной из автобуса пассажирки есть синяки, которые можно квалифицировать как побои. Ей следует обратиться в полицию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации.
Точно так же должны были поступить и другие пассажиры автобуса. Ни один из них не был в праве применять к женщине физическую силу.
Если человек проявляет агрессию, то пассажиры могут содействовать в пресечении правонарушения. В идеале все должны ждать полицию, — отметил Матяж.
Частные перевозчики нередко не обращают внимание на пассажиров без маски, да и сами водители игнорируют правила. Калининградец Игорь С. фиксирует такие случаи и отправляет фото в полицию и властям, которые передают её организациям,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. В России заразились 620 794 человека (+6800 за сутки), умер от инфекции 8781 человек (+176 за сутки), вылечились 384 152 пациента (+8988 за сутки).
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 9,6 млн человек.
Как ранее писал NEWS.ru, в одном из ресторанов Калининграда проходил свадебный банкет. Свидетелем праздника стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который потребовал прекратить торжество.
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