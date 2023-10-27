Женщина чудом выжила в искореженном авто после ДТП с автобусом

Фото: Мособлпожспас

Женщина чудом уцелела в искореженном автомобиле после столкновения с рейсовым автобусом на федеральной трассе М-9 «Балтия», сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба. Как отмечается, спасители нашли женщину напуганной. Ей оказали психологическую помощь и помогли выбраться из машины. Обошлось без пострадавших.

В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом легковушку, мягко говоря, помяло. Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили, что женщина, которая была за рулем авто, хоть и изрядно напугана, но, к счастью, совершенно цела, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье пациент военного госпиталя в Подольске выпал из окна седьмого этажа. Он находился в отделении реанимации. Выжить мужчине помогло то, что он застрял в яме у здания. Свидетелем инцидента стала врач-реаниматолог. Она же и сообщила о произошедшем в полицию. Начались проверки.

До этого сообщалось, что в Индонезии женщина чудом выжила, проведя 90 минут в пасти крокодила. 38-летняя Фальмира де Хесус собирала воду из неглубокого ручья, когда на нее напал хищник. Он ухватился за ее ногу и потащил в воду. Затем крокодил отпустил женщину, и ее доставили в больницу.