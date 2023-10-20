Пациент госпиталя выпал из окна седьмого этажа , но попал в яму и выжил Пациент военного госпиталя в Подмосковье выпал из окна седьмого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье пациент военного госпиталя выпал из окна седьмого этажа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина застрял в яме у здания, благодаря чему выжил. О его состоянии на данный момент неизвестно.

По данным канала, происшествие случилось в военном клиническом госпитале Подольска. Свидетелем инцидента стала врач-реаниматолог. Она сообщила о произошедшем в полицию. В настоящий момент проводятся соответствующие проверки. Известно, что мужчина находился в отделении реанимации.

Ранее Telegram-канат Mash сообщил, что вооруженный пациент госпиталя на юго-востоке Москвы угрожал выпрыгнуть из окна 11-го этажа. По предварительной информации, мужчина страдает посттравматическим стрессовым расстройством. На место происшествия прибыли психологи для переговоров.

Также сообщалось об инциденте в городе Миассе Челябинской области, в результате которого пациент клинической больницы выпал из окна шестого этажа. Мужчина приземлился на козырек крыльца, для его вызволения пришлось использовать приставную лестницу.

Пациент получил множественные травмы, однако его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей. Представители больницы уточнили, что мужчина самовольно покинул стационар за несколько часов до инцидента.