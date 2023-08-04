Женщина провела в пасти крокодила больше часа и выжила В Индонезии женщина провела 90 минут в пасти крокодила и чудом выжила

Фото: Alessandra Sarti/Global Look Press

В Индонезии женщина чудом выжила, проведя 90 минут в пасти крокодила, сообщает Oddity Central. По информации издания, 38-летняя Фальмира де Хесус собирала воду из неглубокого ручья, в этот момент на нее напал хищник. Он ухватился за ее ногу и потащил в воду.

Мне было больно за то место, где меня держал крокодил. Я не могла вырваться, — рассказала Фальмира.

Женщина добавила, что позвала на помощь людей, работавших на плантации. Они попытались отбить от нее хищника, однако крокодил держал Фальмиру около 90 минут и несколько раз пытался утащить ее под воду. Затем крокодил отпустил женщину, ее доставили в больницу.

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