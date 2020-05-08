Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Правозащитник Еркен Сарсембаев потребовал проверить на экстремизм сериал ВГТРК «Зулейха открывает глаза», пишет inkazan.ru . По его словам, он уже получил уведомление от Генпрокуратуры РФ, что делом займется прокурор Москвы. При этом под проверку попадут как создатели сериала, так и руководители «Россия 1».

Башкирия

В Минздраве Башкирии отрицают информацию, что умершие в больницах медсестры были больны коронавирусом. Однако в беседе с mkset.ru одна из работниц местной больницы рассказала, что зараженных среди персонала много. По её словам, это связано с долгими ожиданием анализа на коронавирус. Даже не смотря на то, что все симптомы на лицо, человек до двух недель может ожидать результата, а строгие изоляционные меры к нему не применяются.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

ГУФСИН по Нижегородской области опроверг информацию о голодовке в следственном изоляторе № 2. Как пишет newsnn.ru , ранее СМИ сообщали, что на такие меры пошли 39 заключенных — бывших полицейских. Сообщалось, что среди них оказался и экс-начальник тыла ГУ МВД по региону Ихтияр Уразалин.

Удмуртия

В Ижевске после смягчение ограничений по коронавирусу смогли открыться не все парикмахерские, пишет udm-info.ru . По словам владельцев, из-за предписаний Роспотребнадзора очереди на запись могут длиться более недели. Связано это с тем, что стричь в зале можно только одного клиента, при этом нужен большой промежуток времени на проветривание помещения. А обязательные расходники в виде одноразовых перчаток, масок, халатов и антисептиков стоят очень дорого и зачастую не окупаются одним клиентом.

Ростовская область

В Ростове местные жители пожаловались на загрязнение Северного водохранилища, пишет rostovgazeta.ru . Люди на майских праздниках закидали весь берег бутылками и картонными коробками. При этом мусорные контейнеры не очищают и отходы из них тоже сдуваются в воду.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморье

Во Владивостоке индекс самоизоляции рухнул до 1,2 балла . Как пишет vostokmedia.com , люди перестали соблюдать масочный режим на улицах и в общественном транспорте.

Омская область

Мошенник притворился вице-губернатором Омской области и потребовал денег у местного депутата Законодательного собрания Владимира Пушкарева. Как сообщает издание gorod55.ru , злоумышленник потребовал денег на маски и лекарства для врачей. Он заявил, что сначала нужно перечислить средства, а затем уже пройдет совещание. Пушкарев решил перезвонить вице-губернатору, который заявил, что ничего не знает о просьбах выделить деньги. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Оренбургская область

На Ириклинском водохранилище у браконьеров изъяли крупный улов почти на 150 тыс. руб. Как сообщает издание 56orb.ru , двое жителей Гая были задержаны в 7 км от поселка Энергетик. Молодые люди 18 и 20 лет рыбачили прямо из лодки с помощью сетей. Общая сумма причиненного ущерба составила 148,5 тысяч рублей. У браконьеров сотрудники полиции изъяли сети, лодку и весь улов.

Andrey Shapran/Global Look Press

Карелия

Подросток в ожидании такси устроил серьезный пожар в Петрозаводске. Как сообщает karelinform.ru , мальчик возвращался домой после гостей. На улице в ожидании такси он замёрз и зашёл в ближайший сарай, надеясь погреться. В помещении он нашёл картонку, поджёг ее и бросил к дровам. А когда подъехал автомобиль, он уехал, не затушив огонь. Общий ущерб составил 72 тысячи рублей.

Тюменская область

Сбежавший из армии мужчина 15 лет скрывался в Тюмени. Как сообщает издание nashgorod.ru , его мать считала, что сын погиб. Все это время дезертир перебивался временными заработками. В военном следственном отделе добавили, что 30 апреля 2020 года уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.

Хабаровский край

В Хабаровске отменили гуляния на День города. Как сообщает transsibinfo.com , праздничное шествие, уличный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» и фейерверк отменены из-за пандемии COVID-19. Средства, которые были запланированы на проведение Дня города, будут направлены на другие статьи расходов.

Ставропольский край

В Ставропольском крае началась проверка после жалоб медицинского работника на отсутствие выплат средств за COVID-19, пишет newstracker.ru . По словам медика, региональный минздрав отказался перечислять ей выплаты, положенные по указу президента. По данной информации началась проверка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

Букмекерская контора случайно выплатила челябинцу полмиллиона рублей, сообщает kursdela.biz . Ошибку совершила кассир букмекерской конторы. Ставку челябинец сделал в 2018 году на бой Деяна Здатичанина и Роберто Рамиерса. Суд постановил, что нормы, регулирующие вопрос неосновательного обогащения (в том числе выигрыши в лотереях и выплаты букмекерских контор) не применимы к сделкам-пари и игровым сделкам. Потому деньги останутся при мужчине.

ХМАО

В Пыть-Яхе установили забор за 10 млн рублей, который шатается и может упасть, сообщает muksun.fm . Устанавливать ограждение начали еще зимой. Исполнителем стала компания «АРК Инвест». Однако непосредственную работы выполнила «Югравтодор», которая была создана только в марте 2019 года. Численность предприятия составляет два человека. Забор рабочие вбивали кувалдами, а неровности присыпают песком. Городское управление строительного контроля сочло, что работы выполнены хорошо

Волгоградская область

В Волгоградской области обрушился потолок в здании цементного завода, сообщает портал novostivolgograda.ru . ЧП произошло в одном из заводских цехов. Рухнуло потолочное перекрытие бытового помещения. Площадь комнаты составляет 28 квадратных метров. Причины обрушения потолочного перекрытия в заводском помещении выясняются.

Свердловская область