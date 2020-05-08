Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Правозащитник Еркен Сарсембаев потребовал проверить на экстремизм сериал ВГТРК «Зулейха открывает глаза», пишет inkazan.ru. По его словам, он уже получил уведомление от Генпрокуратуры РФ, что делом займется прокурор Москвы. При этом под проверку попадут как создатели сериала, так и руководители «Россия 1».
Башкирия
В Минздраве Башкирии отрицают информацию, что умершие в больницах медсестры были больны коронавирусом. Однако в беседе с mkset.ru одна из работниц местной больницы рассказала, что зараженных среди персонала много. По её словам, это связано с долгими ожиданием анализа на коронавирус. Даже не смотря на то, что все симптомы на лицо, человек до двух недель может ожидать результата, а строгие изоляционные меры к нему не применяются.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нижегородская область
ГУФСИН по Нижегородской области опроверг информацию о голодовке в следственном изоляторе № 2. Как пишет newsnn.ru, ранее СМИ сообщали, что на такие меры пошли 39 заключенных — бывших полицейских. Сообщалось, что среди них оказался и экс-начальник тыла ГУ МВД по региону Ихтияр Уразалин.
Удмуртия
В Ижевске после смягчение ограничений по коронавирусу смогли открыться не все парикмахерские, пишет udm-info.ru. По словам владельцев, из-за предписаний Роспотребнадзора очереди на запись могут длиться более недели. Связано это с тем, что стричь в зале можно только одного клиента, при этом нужен большой промежуток времени на проветривание помещения. А обязательные расходники в виде одноразовых перчаток, масок, халатов и антисептиков стоят очень дорого и зачастую не окупаются одним клиентом.
Ростовская область
В Ростове местные жители пожаловались на загрязнение Северного водохранилища, пишет rostovgazeta.ru. Люди на майских праздниках закидали весь берег бутылками и картонными коробками. При этом мусорные контейнеры не очищают и отходы из них тоже сдуваются в воду.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Приморье
Во Владивостоке индекс самоизоляции рухнул до 1,2 балла . Как пишет vostokmedia.com, люди перестали соблюдать масочный режим на улицах и в общественном транспорте.
Омская область
Мошенник притворился вице-губернатором Омской области и потребовал денег у местного депутата Законодательного собрания Владимира Пушкарева. Как сообщает издание gorod55.ru, злоумышленник потребовал денег на маски и лекарства для врачей. Он заявил, что сначала нужно перечислить средства, а затем уже пройдет совещание. Пушкарев решил перезвонить вице-губернатору, который заявил, что ничего не знает о просьбах выделить деньги. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Оренбургская область
На Ириклинском водохранилище у браконьеров изъяли крупный улов почти на 150 тыс. руб. Как сообщает издание 56orb.ru, двое жителей Гая были задержаны в 7 км от поселка Энергетик. Молодые люди 18 и 20 лет рыбачили прямо из лодки с помощью сетей. Общая сумма причиненного ущерба составила 148,5 тысяч рублей. У браконьеров сотрудники полиции изъяли сети, лодку и весь улов.
Andrey Shapran/Global Look Press
Карелия
Подросток в ожидании такси устроил серьезный пожар в Петрозаводске. Как сообщает karelinform.ru, мальчик возвращался домой после гостей. На улице в ожидании такси он замёрз и зашёл в ближайший сарай, надеясь погреться. В помещении он нашёл картонку, поджёг ее и бросил к дровам. А когда подъехал автомобиль, он уехал, не затушив огонь. Общий ущерб составил 72 тысячи рублей.
Тюменская область
Сбежавший из армии мужчина 15 лет скрывался в Тюмени. Как сообщает издание nashgorod.ru, его мать считала, что сын погиб. Все это время дезертир перебивался временными заработками. В военном следственном отделе добавили, что 30 апреля 2020 года уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.
Хабаровский край
В Хабаровске отменили гуляния на День города. Как сообщает transsibinfo.com, праздничное шествие, уличный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» и фейерверк отменены из-за пандемии COVID-19. Средства, которые были запланированы на проведение Дня города, будут направлены на другие статьи расходов.
Ставропольский край
В Ставропольском крае началась проверка после жалоб медицинского работника на отсутствие выплат средств за COVID-19, пишет newstracker.ru. По словам медика, региональный минздрав отказался перечислять ей выплаты, положенные по указу президента. По данной информации началась проверка.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Челябинская область
Букмекерская контора случайно выплатила челябинцу полмиллиона рублей, сообщает kursdela.biz. Ошибку совершила кассир букмекерской конторы. Ставку челябинец сделал в 2018 году на бой Деяна Здатичанина и Роберто Рамиерса. Суд постановил, что нормы, регулирующие вопрос неосновательного обогащения (в том числе выигрыши в лотереях и выплаты букмекерских контор) не применимы к сделкам-пари и игровым сделкам. Потому деньги останутся при мужчине.
ХМАО
В Пыть-Яхе установили забор за 10 млн рублей, который шатается и может упасть, сообщает muksun.fm. Устанавливать ограждение начали еще зимой. Исполнителем стала компания «АРК Инвест». Однако непосредственную работы выполнила «Югравтодор», которая была создана только в марте 2019 года. Численность предприятия составляет два человека. Забор рабочие вбивали кувалдами, а неровности присыпают песком. Городское управление строительного контроля сочло, что работы выполнены хорошо
Волгоградская область
В Волгоградской области обрушился потолок в здании цементного завода, сообщает портал novostivolgograda.ru. ЧП произошло в одном из заводских цехов. Рухнуло потолочное перекрытие бытового помещения. Площадь комнаты составляет 28 квадратных метров. Причины обрушения потолочного перекрытия в заводском помещении выясняются.
Свердловская область
Заключенные из колонии Нижнего Тагила сочинили рэп про коронавирус, пишет tagilcity.ru. Композицию создали и исполнили двое заключенных. Один из них спел песню, а второй подыгрывал на баяне под музыку. В видео были использованы не только кадры с ними, но и съемки в самой колонии. Так, показывается, как сотрудники проходят температурный контроль, проводится обработка помещений и осмотр заключенных медиками.