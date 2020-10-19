Завершено расследование дела о гибели детей при пожаре в лагере «Холдоми»

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Расследование уголовного дела о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае завершилось, сообщили в СК РФ.

Согласно данным ведомства, обвинение предъявлено директору ООО «Экстрим Сервис» Виталию Бурлакову, директору лагеря Максиму Кузнецову и начальнику районного отдела МЧС Эдуарду Новгородцеву.

Бурлакову и Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а Новгородцеву — по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что Бурлаков и Кузнецов были организаторами лагеря. Часть детей была размещена в брезентовых палатках, в которых с нарушениями требований безопасности находились электрообогреватели. Неполадки с ними привели к возгоранию. Жертвами происшествия стали четыре ребёнка, шестеро получили ожоги.

Новгородцев, в свою очередь, выявил нарушения в начале июля 2019 года, однако не принял мер к их устранению руководством лагеря.

В СК отметили, что собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Пожар в «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля 2019 года. Всего сгорело 20 палаток, ещё шесть были повреждены огнём. В лагере отдыхали 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев сообщил, что причиной пожара в лагере «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей, стала аварийная работа электросетей.