«Защищала меня»: хозяйка пострадавшей собаки об инциденте в магазине Хозяйка пострадавшей в магазине собаки рассказала, что та пыталась ее защитить

Фото: Из личного архива хозяйки собаки

Хозяйка пострадавшей в калужском магазине собаки София Гузова рассказала NEWS.ru об обстоятельствах инцидента и самого появления у нее собаки по кличке Мишель. По ее словам, характер собаки неагрессивен, но она чувствует агрессию другого человека, что и могло стать причиной конфликта.

Мишель игривая, но иногда может полаять. Так получилось, что она на эту женщину зарычала и, видимо, ей это не понравилось. Она защищает меня, если чувствует агрессию от человека, — пояснила Гузова.

Она также рассказала, что изначально собака была у нее на передержке, но женщина, планировавшая ее купить, так и не приехала. Со временем к собаке все привыкли, и она стала членом семьи.

Ранее пожилая жительница Калуги ударила бутылкой коньяка собаку покупательницы в местном продуктовом магазине. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщине не понравилось присутствие животного в магазине. Впоследствии у собаки диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и повреждение вестибулярного аппарата.

Позднее София Гузова уточнила, что собака находится в тяжелом состоянии в столичном стационаре, поскольку в Калуге животному необходимую помощь оказать не смогли. Собаке необходимо обследование невролога и обезболивающие средства, прогнозов на ее счет ветеринары не дают. Она также отметила, что намерена подать на виновницу инцидента в суд и потребовать от нее компенсации морального вреда и затрат на лечение.