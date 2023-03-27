Зарезавшему жену и ее любовника мужчине вынесли приговор Зарезавшего жену и ее любовника жителя Свердловской области приговорили к 17 годам колонии

Фото: Прокуратура Свердловской области

Руслан Бакунов

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве жены и ее любовника, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на региональный СК. В ведомстве уточнили, что 37-летний Руслан Бакунов был осужден на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. По просьбе мужчины уголовное дело рассматривалось судом присяжных, но заседатели единогласно признали его виновным.

Вердиктом присяжных мужчина единогласно был признан виновным в убийстве двух человек и не заслуживающим снисхождения, — уточнили в СК.

Двойное убийство произошло 29 апреля 2022 года, когда Бакунов застал знакомого в гостях у своей супруги и напал на них, нанеся оппоненту не менее пяти ударов ножом. Жена Бакунова попытался спастись и выбежала на улицу, но злоумышленник догнал ее и также нанес ей несколько ударов ножом в область груди, из-за которых она скончалась на месте. Пострадавший также скончался в больнице. Когда Бакунова задержали, он признался, что не сожалеет о случившемся.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали 29-летний мужчина убил свою 31-летнюю партнершу во время пьяной ссоры на улице. Он нанес ей несколько ударов в голову и в живот. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой общая знакомая пытается спасти девушку от партнера, оказалась в Сети. На ней же видно, как мужчина наносит девушке смертельный удар в голову.