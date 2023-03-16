Мужчина убил свою девушку во время пьяной ссоры на улице в Подмосковье Напавший ранее с ножом на партнершу мужчина убил другую подругу в Электростали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Электростали 29-летний мужчина убил свою 31-летнюю партнершу во время пьяной ссоры на улице, сообщает Telegram-канал «112». Он нанес ей несколько ударов в голову и в живот. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой общая знакомая пытается спасти девушку от партнера, оказалась в Сети. На ней же видно, как мужчина наносит девушке смертельный удар в голову.

Мужчина задержан и дает показания. Погибшей был 31 год. Известно, что подозреваемый в 2017 году был судим по уголовной статье за то, что изрезал ножом другую свою подругу, передает РЕН ТВ.

Ранее в Москве грузчик мясного магазина убил свою коллегу-продавщицу из-за того, что она после очередной назойливой попытки ухаживания отказала ему в грубой форме. Днем он пригрозил девушке в магазине ножом и схватил ее за шею, а ночью подкараулил возле дома и зарезал.

До этого в столице мужчина случайно убил бывшего бойфренда своей дочери, когда тот пришел пьяный выяснять отношения. Мужчина пытался весом своего тела удержать агрессора до приезда полиции, но к моменту прибытия правоохранителей молодой человек уже не подавал признаков жизни.