Убивший отказавшую ему женщину грузчик сядет на 13 лет Убившего женщину на юге Москвы мужчину приговорили к 13 годам колонии

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

25-летний уроженец Узбекистана Шохрухбек Каримов проведет в колонии строгого режима 13 лет за убийство 29-летней продавщицы мясного магазина, уроженки Донбасса Юлии Ткачевой, сообщает MK.RU со ссылкой на адвоката Татьяну Дрогайцеву. Такое решение вынес Зюзинский районный суд Москвы.

Каримов познакомился с Ткачевой, когда устроился грузчиком в тот же магазин, где она работала. Он долгое время оказывал ей знаки внимания, но получив отказ, решил мстить. 17 ноября он пришел в магазин и схватил Ткачеву за шею, о чем она сообщила в полицию. Позже ночью Каримов подкараулил продавщицу на парковке возле ее дома и нанес два удара ножом. Девушка скончалась на месте.

До совершения преступления Каримов договорился в сервисе «Бла-бла-кар» с водителем, который подвезет его до Тамбова. На этой же машине его задержали сотрудники полиции.

Им он объяснил убийство тем, что Ткачева не просто его отвергла, а еще и обозвала.

Ранее в Москве мужчина случайно убил бывшего бойфренда своей дочери, когда тот пришел пьяный выяснять отношения. Мужчина пытался весом своего тела удержать агрессора до приезда полиции, но к моменту прибытия правоохранителей молодой человек уже не подавала признаков жизни.