В Москве отец задушил абьюзера, полгода преследовавшего дочь В Новой Москве мужчина задушил своим весом агрессивного экс-бойфренда дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Москве мужчина убил бывшего парня дочери, который преследовал ее с лета 2022 года, сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник в полиции. 13 февраля молодой человек в очередной раз пытался выяснить отношения с бывшей девушкой, дежуря возле двери квартиры. С порога он начал потасовку с бывшей партнершей, та испугалась и позвала отца.

В ходе драки 47-летний хозяин квартиры повалил на пол 28-летнего мужчину и сел на него сверху для обездвиживания, через какое-то время последний потерял сознание. На момент прибытия сотрудников полиции он уже находился в бессознательном состоянии, наряд скорой помощи констатировал смерть, — сообщил источник.

По данным Telegram-канала Mash, пара встречалась на протяжении четырех лет. Предполагается, что молодой человек был пьян, когда в очередной раз решил устроить потасовку с бывшей девушкой.

Полицейские допросили девушку и ее отца, а тело погибшего было отправлено на экспертизу. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяная женщина отпинала во дворе своего супруга, а после села в автомобиль и переехала мужчину. Затем она протаранила еще несколько машин по соседству.