Нижегородка из ревности отпинала мужа и протаранила авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция установила личность 38-летней женщины, которая ногами избила бывшего мужа, переехала его на авто, протаранила другую машину и задела еще несколько автомобилей в одном из дворов Нижнего Новгорода, сообщается на сайте регионального СУ СК. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, против нее завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По версии следствия, 31 января 2023 года в ночное время на улице Львовской города Н. Новгорода нетрезвая подозреваемая, управляя автомобилем марки «Шевроле», умышленно совершила наезд на 39-летнего мужчину, после чего нанесла несколько ударов ногами уже по лежащему потерпевшему. Кроме того, она сбила своим автомобилем еще одного мужчину, а также причинила механические повреждения семи припаркованным во дворе дома автомобилям, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у 39-летнего мужчины диагностирован перелом лодыжки и многочисленные гематомы. Второму мужчине, попавшему под колеса, вред здоровью не причинен.

По данным портала NN.ru, на женщину составили административный протокол о управлении автомобилем в пьяном виде. По нему ей придется заплатить штраф около 30 тысяч рублей.

Очевидцы предполагают, что причиной такого поведения женщины могла стать ревность по отношению к бывшему супругу.

В начале января в Петербурге разведенная пара не смогла решить бытовой вопрос. Экс-супруга провезла бывшего мужа на капоте машины. Мужчина забрался на автомобиль и требовал у женщины выйти, чтобы забрать его вещи из квартиры.