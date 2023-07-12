Замминистра образования Бурятии арестовали за езду под наркотиками Замминистра образования и науки Бурятии арестовали на 10 суток за нетрезвую езду

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Бурятии на 10 суток арестовали заместителя министра образования и науки республики Батора Цыренжапова. Он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Бурятии.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Vitz, которым управлял 43-летний мужчина.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, от освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении, в отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, — рассказали в полиции.

Мировой судья назначил мужчине 10 суток административного ареста.

В правительстве Бурятии ранее сообщили, что Цыренжапов был уволен с должности по поручению главы республики Алексея Цыденова после инцидента с ездой в состоянии наркотического опьянения.

Батор Цыренжапов стал заместителем министра образования в 2022 году. До этого занимал должность председателя комитета по надзору и контролю в сфере образования.

Ранее стало известно, что в Амурской области двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, наехали на сотрудника полиции, пытавшегося их остановить. Инцидент произошел в Тынде. Пострадавший госпитализирован.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель во время парковки автомобиля переехал сидевшего у лужи ребенка. Автомобилист рассказал, что просто не заметил мальчика, мать которого в это время находилась на остановке и разговаривала по телефону. В результате мальчик отделался царапинами и легким шоком.