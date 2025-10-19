Замглавы Вологодской области устроил драку в Питере? Что за скандал, детали

В Санкт-Петербурге задержали замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева после конфликта в отеле, сообщили СМИ и Telegram-каналы. Какие детали об этом известны, из-за чего скандал, правда ли он устроил драку, что произошло на самом деле?

Правда ли замглавы Вологодской области устроил драку в Питере

19 октября Telegram-канал Baza сообщил, что «Иноземцева задержали за драку в Питере». Источник добавил: инцидент произошел в отеле на Васильевском острове, на замглавы Вологодской области и другого участника конфликта «составили протокол о мелком хулиганстве».

«Сейчас чиновник находится в больнице, где его осматривают врачи», — утверждал канал.

Позднее Baza написал, что «замгубернатора Вологодской области подрался с 45-летним бизнесменом из Пскова, оба находились в состоянии опьянения». Местом конфликта послужил, как уточняется, Palace Bridge Hotel в Биржевом переулке.

Также в Сети появились кадры инцидента: на них видно, как человек, похожий на Иноземцева, пытается разнять драку, а затем становится участником конфликта. Что именно послужило причиной стычки между посетителями, не уточняется.

Как на инцидент отреагировал губернатор Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале, что ему доложили о происшествии; он разбирается в ситуации.

«Иноземцев в пятницу сообщил мне о планах поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на соревнования ребенка. Это частная поездка (не был при исполнении). Пока известно, что произошел бытовой конфликт. Причины выясняются», — сообщил Филимонов.

Позднее глава региона привел подробности инцидента: «Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению».

Филимонов подчеркнул, что «Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде».

