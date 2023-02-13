Зайцы отобрали у водителя автобуса пистолет и выстрелили ему в голову В Петербурге безбилетники выстрелили из травматического пистолета в голову водителю автобуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двое пассажиров автобуса избили водителя, а затем выстрелили ему в голову из травмата после просьбы оплатить проезд, сообщает 78.RU. Оружие было перехвачено у самого водителя в момент драки. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего хотят возбудить уголовное дело.

Инцидент произошел в автобусе, следующем от железнодорожной станции Сиверская. Двое безбилетников несколько раз ударили водителя по голове, после чего тот достал травматическое оружие и два раза выстрелил в воздух. Следом пистолет выпал у него из рук. Его перехватил один из зайцев и произвел три выстрела в голову. Мужчина получил травмы груди, головы и ушной раковины. Одного из предполагаемых преступников уже задержали, личность второго устанавливается.

Ранее на Пятницкой улице в центре Москвы произошел конфликт между охранником заведения общепита и двумя мужчинами, который закончился стрельбой. Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. В ходе ссоры охранник распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы, стрелок задержан.