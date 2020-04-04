Задержанному во время прогулки с собакой в центре Москвы грозит арест

https://static.news.ru/photo/22a2677c-76ae-11ea-bad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/vorobyev.denis

Москвичу Иисусу Воробьёву, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах в центре Москвы, грозит арест.

Как рассказал сам Воробьёв ТАСС, его обвинили в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. По словам Воробьёва, ему заявили, что гулять с собакой в этом месте нельзя.

Полицейские заявили, что составляют в отношении меня протокол... и что мне грозит арест, — цитирует его агентство.

Ранее 4 апреля полицейские задержали москвича, гулявшего со своим псом. Молодого человека посадили в машину и увезли. Собака при этом осталась без присмотра на улице, и лишь позже её нашла супруга задержанного.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инцидент на Патриарших с полицией и гулявшим с собакой москвичом, заметив, что жители столицы завалят суды исками.