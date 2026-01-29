Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео В Электростали оштрафовали 23 иностранцев за нарушение закона о миграции

В Подмосковье 23 иностранца, незаконно работавшие на территории железнодорожной станции «Фрязево», а также в складских и производственных помещениях, были оштрафованы на пять тысяч рублей, их принудительно выдворят за пределы России, об этом стало известно NEWS.ru. Сотрудники МВД совместно с коллегами из ОМОН пресекли незаконную миграцию в Электростали.

Также при поддержке спецназа Росгвардии задержан 27-летний житель одной из стран Средней Азии. Мигрант находился в федеральном межгосударственном розыске за совершение преступления на родине.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

