Задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого в Краснодаре

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Задержан подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Капитан 2-го ранга был застрелен 10 июля.

В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, — говорится в сообщении.

Ржицкого застрелили утром 10 июля недалеко от спорткомплекса «Олимп», вблизи которого его поджидал убийца. Киллер несколько раз выстрелил в военного, от полученных ранений Ржицкий скончался на месте.

По данным Telegram-канала SHOT, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки «Краснодар», украинские СМИ приписывали ему ракетный обстрел Винницы в июле 2022 года.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал безосновательными заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР МОУ может быть причастно к убийству Ржицкого.