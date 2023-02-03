Задержан подозреваемый в стрельбе возле ТЦ в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала стрелявшего возле торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Им оказался 50-летний житель Азова, ранее работавший в этом торговом центре. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство).

В Ростове-на-Дону полицейские Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону при силовой поддержке бойцов спецподразленения «Гром» по горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра. Им оказался 50-летний житель города Азова, — сказано в сообщении.

2 февраля мужчина пришел в ТЦ с сумкой и ружьем. Его заметил по камерам наблюдения и хотел обезвредить охранник. Подозреваемый вырвался и скрылся на черном внедорожнике. Брошенный автомобиль полицейские обнаружили напротив другого городского ТЦ. Известно, что мужчина, устроивший нападение, наблюдается в местном психоневрологическом диспансере.

Администратор торгового дома, в котором работал стрелявший, также сообщил, что тот мог иметь проблемы с психикой. Он уточнил, что нападавший более месяца не появлялся на работе, а в этот раз пришел с оружием и открыл огонь. Последствий удалось избежать благодаря действиям охранника ТЦ, который включил пожарную тревогу и тем самым спугнул стрелявшего.