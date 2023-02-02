Мужчина открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина открыл стрельбу вблизи торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном управлении МВД. После серии выстрелов злоумышленник скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция ведет поиски стрелявшего.

Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. <...> Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, — рассказали в ведомстве.

Как рассказал источник «161.RU» в силовых структурах, ЧП произошло на пересечении улиц Малиновского и Еременко. Полиция разыскивает автомобиль Nissan X-Trail черного цвета, в котором могут находиться трое вооруженных мужчин. В городе объявлены планы «Сирена» и «Перехват».

По сообщению Telegram-канала Mash, стрельбу устроил недавно уволенный сотрудник ТЦ «Димбо», стоящий на учете в психдиспансере. Мужчина пришел на старое место работы на улице Еременко с ружьем и сумкой. По камерам его заметил охранник, который обезвредил нападавшего, отмечает Mash.

Ранее водитель внедорожника Infiniti открыл стрельбу на МКАД в Москве. Причиной ЧП стал конфликт владельца иномарки с таксистом.

До этого в УМВД по Владивостоку сообщили, что водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.