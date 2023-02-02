Стало известно, почему житель Ростова мог устроить стрельбу возле ТЦ RT: у устроившего стрельбу в Ростове-на-Дону могла «поехать крыша»

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Устроивший стрельбу у торгового центра в Ростове-на-Дону мужчина мог иметь проблемы с психикой, сообщил RT администратор торгового дома, в котором стрелявший работал. Он уточнил, что нападавший более месяца не появлялся на работе, а в этот раз пришел с оружием и открыл огонь. Последствий удалось избежать при помощи действий охранника ТЦ — он включил пожарную тревогу и выбежал на улицу с автоматом, добавил администратор заведения.

Все знали, что он ненормальный. Последнее время он не ходил на работу — месяц точно, а то и два. А сегодня пришел и устроил вот это вот. Охранник — герой: остановил его. Он увидел эту картину, выбежал, выхватил автомат, включил сирену пожарную — это, видимо, его напугало, он убежал, — рассказал он.

Мужчина пришел в ТЦ примерно в 12 часов дня с сумкой и ружьем. Его заметил по камерам наблюдения и хотел обезвредить охранник. Подозреваемый вырвался и скрылся на черном внедорожнике. Брошенный автомобиль полицейские обнаружила напротив другого городского ТЦ. Вооруженный человек пока не задержан.

Известно, что мужчина, устроивший нападение, наблюдается в местном психоневрологическом диспансере.