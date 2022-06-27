Адвокат раскрыла последствия ЧП с девочкой в люке для самарских чиновников Адвокат рассказала, какое наказание грозит самарским коммунальщикам за падение девочки в открытый люк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области девочка провалилась в открытый канализационный люк. Адвокат Анна Фролова рассказала NEWS.ru, чем это может обернуться для коммунальщиков. По нормам Минтруда России при проведении работ открытый люк должен быть огорожен, а в ночное время ещё и быть освещённым.

В данном случае есть большая вероятность возбуждения уголовного дела по ст. 293 УК РФ «Халатность», либо виновных могут привлечь к ответственности по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Ребёнок мог погибнуть, но благодаря своевременной реакции неравнодушных людей девочке удалось выбраться, — заявила Фролова.

Она добавила, что в России принят ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда». Документ закрепляет необходимость использовать знак с желтым сигнальным цветом при обозначении конструкций, которые могут являться причиной получения травм, к ним также относятся и люки.

К сожалению, ГОСТ не обязателен к применению, если на это нет отдельного указания в законе. Также у нас есть приказ Минтруда России от 29.10.2020 № 758н, обязывающий места проведения работ ограждать, а в ночное время ещё и освещать, — резюмировала юрист.

12-летняя девочка упала в открытый канализационный люк в городе Кинель Самарской области 26 июня. По свидетельству родственницы пострадавшей, коммунальщики сразу после ЧП «поехали закрывать колодец, будто всё нормально». Однако она подчеркнула, что в реальности колодец не оборудован, «не оформлен, просто зарос травой, сейчас его прикрыли, никаких извинений не было».

По словам сестры пострадавшей, семья обратилась с просьбой наказать виновных к депутату региональной думы Александру Живайкину, а также написала заявление в прокуратуру и администрацию области. Со стороны властей реакции пока не последовало, добавила она.