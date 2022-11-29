Юрист оценила видео с признанием обвиняемого в смерти ребенка анестезиолога Юрист Стибикина назвала видео с признанием обвиняемого в смерти ребенка врача вопиющим случаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Юлия Стибикина, комментируя случай с увольнением анестезиолога из Новосибирской области после смерти младенца, рассказала, что за 20 лет работы ни разу не сталкивалась со случаем, когда врач признался, что оказывал помощь с похмелья, сообщает «Сиб.фм». По ее словам, этот случай является вопиющим и данное им на камеру признание сыграет против него во время судебных разбирательств. Специалист уточнила: если будет доказано, что именно действия врача нанесли вред ребенку, он понесет за это уголовную ответственность.

В данном деле, что анестезиолог признался на камеру, что был с похмелья, — ну, это вопиющий случай. У меня такого за 20 лет практики не было ни разу. <...> Если будет доказано, что врач сделал что-то, от чего ухудшилось состояние здоровья ребёнка, это будет персональная уголовная ответственность доктора. По всем уголовным делам назначается медицинская экспертиза, — рассказала Стибикина.

Полуторамесячный ребенок умер в Чистоозерной ЦРБ в Новосибирской области 22 ноября, после чего его мать сообщила, что анестезиолог Алексей Андриянов, который оказывал ее сыну помощь, находился в нетрезвом состоянии и несколько часов не мог найти у младенца вену. Позднее в Сети появилось видео, на котором врач признался, что пришел на работу с похмелья.

Главврач Чистоозёрной ЦРБ Новосибирской области Александр Зимин ранее намеревался вернуть на работу уволенного анестезиолога Алексея Андриянова. По его словам, проведенная после трагедии экспертиза, которая выявила у медика в крови алкоголь, оказалась неверной из-за действий фельдшера-нарколога. В итоге, по словам Зимина, из-за этой экспертизы и давления общественности ему пришлось уволить Андриянова. Позднее главврача обвинили в неправомерном увольнении, также была проведена новая экспертиза, которая показала, что анестезиолог не был пьян.