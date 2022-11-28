Обвиненного в смерти ребенка анестезиолога вернут к работе Обвиненного в смерти ребенка анестезиолога из Новосибирской области восстановят на работе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Главврач Чистоозёрной ЦРБ Новосибирской области Александр Зимин намерен вернуть на работу уволенного анестезиолога Алексея Андриянова, ранее обвиненного в смерти ребенка, сообщает «Сиб.фм». По его словам, проведенная после трагедии экспертиза, которая выявила у медика в крови алкоголь, оказалась неверной из-за действий фельдшера-нарколога. В итоге, по словам Зимина, из-за этой экспертизы и давления общественности ему пришлось уволить Андриянова. Позднее главврача обвинили в неправомерном увольнении, также была проведена новая экспертиза, которая показала, что анестезиолог не был пьян.

Было решение начальника отдела кадров, был приказ — я его подписал. Я поддержал интернет и прессу, я чувствую собственную вину в его увольнении. <...> В настоящий момент есть претензия от него ко мне, потому что я незаконно его уволил. На сегодняшний момент решаем вопрос о его восстановлении, — добавил Зимин.

Главврач уточнил, что первую экспертизу проводила фельдшер-нарколог, которая ошиблась в анализах, поэтому данные были искажены. Врач призналась в этом сама и в качестве причины ошибки указала усталость. По результатам той экспертизы Андриянов был уволен, однако позже в присутствии отца умершего ребенка была проведена еще одна экспертиза, по итогам которой у анестезиолога в крови алкоголя не было.

В Новосибирской области родители ранее обвинили врачей Чистоозерной ЦРБ в гибели их полуторамесячного сына. По их словам, к младенцу, находившемуся в реанимации, вызвали пьяного анестезиолога, который не смог поставить катетер. Мать потребовала провести в отношении него проверку. По словам женщины, специалист шесть часов не мог поставить младенцу катетер, будучи в состоянии алкогольного опьянения.