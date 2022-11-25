В Новосибирской области мать обвинила пьяного анестезиолога в гибели сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области родители обвинили врачей Чистоозерной ЦРБ в гибели их полуторамесячного сына Даниила, сообщает РЕН ТВ. По их словам, к младенцу, находившемуся в реанимации, вызвали пьяного анестезиолога, который не смог поставить катетер.

Со слов родителей, в пятницу, 17 ноября, они привезли ребенка в Чистоозерную ЦРБ после того, как сын начал писать с кровью. Мать и отец сообщают, что заведующая отделением диагностировала ОРВИ и назначила лечение, однако оно не помогло и самочувствие Даниила ухудшилось — 21 ноября младенец оказался в реанимации, где в три часа ночи умер.

Мать Даниила потребовала провести проверку в отношении анестезиолога. По словам женщины, специалист шесть часов не мог поставить младенцу катетер, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В результате проверки подтвердилось, что врач был в нетрезвом состоянии. Отец Даниила записал видео, на котором анестезиолог рассказал о произошедшем, подтвердив, что был с похмелья.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Минздрав Новосибирской области проводит ведомственный контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи.

В сентябре калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич суд приговорил к 9,5 и 9 годам колонии общего режима соответственно за смерть ребенка в роддоме № 4. Также им запрещено три года работать по профессии после освобождения. Сперва решение вынесли присяжные в Мособлсуде, затем его поддержало гособвинение. Прокурор просил приговорить Белую к 15 годам лишения свободы, а Сушкевич — к 13.