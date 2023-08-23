Юрист не исключил, что ударившему девушку за шорты мигранту утяжелят статью Юрист Русяев: ударившему девушку мигранту из Подмосковья могут утяжелить статью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По факту избиения жительницы Подмосковья за короткие шорты возбуждено уголовное дело со статье 116 УК РФ (побои), однако не исключено, что деяния задержанного могут быть переквалифицированы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. В этом случае обвиняемому будет грозить реальный тюремный срок — от трех до восьми лет лишения свободы.

Квалификация преступления как основание для возбуждения уголовного дела при отсутствии экспертизы определения тяжести вреда потерпевшей, в принципе, верная, но виновные деяния могут быть в дальнейшем и переквалифицированы на ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) с лишением свободы на срок до 5 лет, ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, до 3 лет лишения свободы) или ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, до 8 лет лишения свободы), — объяснил Русяев.

При взыскании за моральный вред суд учтет характер причиненных потерпевшей травм, а также нравственных страданий, добавил он. Кроме того, во внимание будут взяты материальное положение подсудимого и другие обстоятельства.

Потерпевшая при наличии видеодоказательств, свидетелей <...> имеет практически 100%-ные шансы на взыскание с подозреваемого компенсации морального вреда и материального ущерба в денежном выражении, — добавил юрист.

Ранее житель подмосковного Нахабино ударил девушку за слишком короткие шорты. Инцидент произошел во дворе ЖК, куда пострадавшая вышла на пробежку. По данным прокуратуры, дело возбуждено именно по статье о хулиганстве с применением насилия.