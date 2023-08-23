Полицейские задержали мигранта, избившего девушку за короткие шорты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские задержали мужчину, который ударил девушку в подмосковном Нахабино за слишком короткие шорты, сообщает прокуратура Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. За это грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый, «грубо нарушая общественный порядок», один раз ударил пострадавшую по лицу. По данным Telegram-канала SHOT, задержанным оказался 20-летний мигрант, работник местной управляющей компании.

Уточняется, что подозреваемый признался в содеянном и не оказывал сопротивление при задержании.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа. Прохожий ударил по лицу 21-летнюю девушку, которая занималась спортом рядом с жилищным комплексом «Красногорский». Как выяснил SHOT, девушка оказалась мастером спорта по лёгкой атлетике.

Приблизившись, нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Рукоприкладство нападавший объяснил тем, что на ней были короткие шорты. Девушка попыталась убежать, однако молодой человек преследовал ее, пока на помощь не подоспел прохожий.

Пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию. На поиски обидчика девушки вышли ее муж и брат. Они рассказали, что у нее повреждены обе губы, а к поискам нападавшего подключилась «Русская община». Все вместе они решили собрать материалы для помощи следствию.