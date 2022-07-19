Якутск накрыло густым смогом и гарью

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Якутск окутан густым смогом с едким запахом гари. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе столицы Якутии превышена по трем показателям, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам исследований выявлено превышение ПДК в Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раза, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раза, — говорится в тексте.

В ведомстве добавили, что на 19 июля в Якутске и других населенных пунктах республики в общей сложности проведено 69 исследований проб воздуха. Жителям порекомендовали свести к минимуму пребывание на открытом воздухе, в период сильной задымленности использовать маски и респираторы, завешивать влажной тканью оконные и дверные проемы и ежедневно проводить влажную уборку для удаления накопившихся в домах вредных веществ.

Местные власти предполагают, что задымление связано с лесными пожарами в соседнем Хабаровском крае. Ожидается, что ситуацию может улучшить циклон, который принесет осадки. Согласно прогнозам синоптиков, в Якутию он должен прийти во второй половине недели.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что обстановка с лесными пожарами в регионе требует введения режима ЧС федерального уровня. По его словам, снижению числа пожаров могло бы способствовать похолодание, но синоптики его пока не прогнозируют.